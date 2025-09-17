spot_img
    Tone de deșeuri păstrate ilegal în Bălești

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Gorj, au desfășurat verificări la un punct de lucru, din comuna Bălești, ce aparține unei societăți comerciale, având ca obiect de activitate întreținere și reparare autoturisme, ocazie cu care au fost identificate 4 bazine, care conțineau 3.000 l de ulei uzat și 500 l de antigel, în proximitatea cărora au fost observate scurgeri de ulei necontrolate.

    Referitor la aspectele constatate, reprezentantul legal a prezentat un contract încheiat cu un operator economic autorizat, fără, însă, să predea nicio cantitate de deșeuri periculoase, pe parcursul anului în curs.
    De asemenea, pe amplasament au fost identificate circa 20 tone de deșeuri feroase constând în piese auto și caroserii de autovehicule depozitate direct pe sol și aflate în stare vizibilă de dezmembrare, fără a fi autorizat în acest sens.

    Toate deșeurile au fost indisponibilizate și lăsate în custodia reprezentantului legal până la finalizarea cercetărilor.

    În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate și neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase, a transmis IPJ Gorj.

