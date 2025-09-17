Accident rutier în Bârsești

Un accident rutier soldat cu victime a fost sesizat la ieșire din Târgu Jiu, în zona Bârsești. Intervin echipaje de prim ajutor.

„Avem sesizat un accident rutier produs pe raza municipiului Tg-Jiu, localitate componentă Bârsești, în care au fost implicate 2 autovehicule.

La fața locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Din informațiile apelantului, o persoană a suferit leziuni minore și are nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis ISU Gorj.

Apreciază: Apreciază Încarc...