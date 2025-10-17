Video: Explozie cumplită în București. Victimele căutate printre dărâmături

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime și 2 persoane au fost declarate decedate iar una se află în stare gravă.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Zona arată ca după un război iar bucăți de tencuială au fost împrăștiate în parcarea din zonă. Deflagrația a fost atât de puternică încât a afectat și blocul din apropriere dar și o școală de unde copii au fost evacuați.

Din primele informații, locatarii au anunțat de ieri faptul că miroase puternic a gaze iar cei de la Distrigaz au venit și doar au oprit gazele pe scara blocului fara sa verifice sursa scurgerii.