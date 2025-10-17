BREAKING NEWS | Două etaje s-au prăbușit într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, după o explozie puternică pe Calea Rahovei

Două etaje dintr-un bloc cu opt niveluri din Sectorul 5 al Bucureștiului s-au prăbușit, în urma unei explozii puternice produse vineri seară pe Calea Rahovei.

La fața locului intervin, în aceste momente, mai multe echipaje de pompieri, care acționează pentru evacuarea locatarilor și căutarea persoanelor surprinse sub dărâmături.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a provocat pagube semnificative între etajele 1 și 5 ale imobilului.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul ISU București-Ilfov. A fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a transmis DSU.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au trimis la fața locului 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Din informațiile disponibile până la această oră, mai multe persoane ar fi fost rănite și două persoane decedate, iar misiunea este în plină desfășurare.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar locatarii din zonă sunt rugați să evite perimetrul pentru a facilita intervenția echipelor de salvare.

Situația este în dinamică.