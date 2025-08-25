Zeci de șoferi au rămas pietoni

În perioada 22 – 24 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier și Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier, au desfășurat acțiuni, pe DN67 D, pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă culoarea roșie a semaforului și care efectuează manevra de depășire neregulamentară a coloanei de autovehicule aflate în așteptare la semafor.

Astfel, au fost verificați 40 de conducători auto, fiind aplicate 47 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 9.500 de lei.

De asemenea, 23 de conducători auto, din cei controlați au fost scoși din circulație, 9 pentru depășirea coloanei de autovehicule, 14 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.

În aceeași perioadă, polițiștii rutieri gorjeni au mai retras și 11 certificate de înmatriculare, a transmis IPJ Gorj.