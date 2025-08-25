I s-a făcut rău în stradă

O bunică din Târgu Jiu a avut nevoie de ajutor după ce i s-a făcut rău fiind la cumpărături. O patrulă a Poliției Locale Târgu Jiu a intervenit pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Târgu Jiu, în sprijinul doamnei de 84 de ani. Polițiștii locali au acționat imediat, solicitând o ambulanță la numărul de urgență 112, pentru ca femeia să primească îngrijirile medicale necesare.

„Misiunea noastră nu este doar de a menține ordinea publică, ci și de a proteja și sprijini cetățenii, mai ales pe cei vulnerabili.

Mulțumim Serviciului Județean de Ambulanță Gorj pentru promptitudine și profesionalism!”, au transmis oficialii Poliție Locale.