Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, în comă după o supradoză. Medicii sunt rezervați

Cristian Botgros, nepotul celebrului dirijor și violonist Nicolae Botgros, se află în stare critică la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Potrivit presei din Republica Moldova, tânărul a intrat în comă, iar medicii îi monitorizează permanent starea de sănătate.

Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, în stare foarte gravă

Cristian Botgros, fiul interpretei Adriana Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, a fost internat de urgență după ce ar fi suferit o supradoză de droguri. În urma investigațiilor, medicii au descoperit că acesta suferă și de o boală gravă, fiind diagnosticat cu ciroză pancreatică, informează UNIMEDIA.

Prognosticul rămâne rezervat, iar zilele următoare sunt decisive pentru evoluția stării sale de sănătate.

Mesajul emoționant transmis de Adriana Ochișanu

Profund îndurerată, Adriana Ochișanu a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant pentru fiul său, aflat în comă. Artista și-a exprimat dragostea și speranța că acesta va reuși să treacă peste acest moment critic.

„Dragul meu Cristi, dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate… Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi”, a scris cântăreața pe Facebook.

Nepotul lui Nicolae Botgros, lupta pentru viață

Familia și apropiații lui Cristian Botgros speră la o minune, însă situația rămâne extrem de delicată. Medicii continuă să îl supravegheze în permanență, iar următoarele zile vor fi decisive pentru șansele sale de recuperare.