Doi români au încercat să jefuiască un castel din Germania! Au legat-o angajată și au fugit, dar au fost prinși după două săptămâni

Doi cetățeni români, membri ai unei grupări transnaționale de infractori, au fost condamnați în Germania la 2 ani și 10 luni de închisoare pentru tentativă de jaf armat la un castel istoric din landul Saxonia. Faptele s-au petrecut la începutul anului 2025, atunci când românii, stabiliți mai mulți ani în Spania, au încercat să spargă un seif în castelul Taubenheim, convinși că acolo se află bani și obiecte de valoare.

Au legat o angajată și au fugit

Potrivit autorităților germane, în timpul jafului, o angajată a castelului a încercat să-i oprească, moment în care a fost legată și amenințată cu arma. Un complice columbian a fost prins pe loc, dar românii au reușit să scape.

Nu pentru mult timp. La două săptămâni după incident, au plănuit o altă spargere în aceeași zonă, însă au fost prinși în flagrant . Unul dintre ei a fugit cu mașina, dar a fost identificat și arestat într-un tren.

Pedeapsă redusă pentru cooperare

Cei doi români au cooperat cu anchetatorii și-au recunoscut faptele. Astfel, deși lege germană prevede o pedeapsă minimă de 5 ani pentru jaf armat , aceștia au fost condamnați la 2 ani și 10 luni de închisoare. Sentința nu este definitivă.

„Persoanele de cetățenie română au mers pe varianta de recunoaștere și au primit o pedeapsă mai mică decât limita minimă impusă de legea germană. Au spus că au comis faptele în ideea că ajută familia din România”, a declarat Lucian Niculescu , avocat român în Germania.