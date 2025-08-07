spot_img
    Actualitate

    Ansamblul „Cheile Oltețului”, înapoi la Polovragi după ce au făcut cinste României la două festivaluri folclorice în Italia

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamaria
    Membrii Ansamblul Folcloric „Cheile Oltețului” s-au întors din PonteLandolfo, Italia, unde au participat,, la cea de-a 62-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Palcoscenico d’Estate” dar și la Forino. Reprezentanții ansamblului au fost singurii artiști din România prezenți la eveniment și au urcat pe scenă alături de formații din Columbia, Spania, Polonia, Chile, Slovacia și Italia.„Când Cerul se apleacă peste oameni, folclorul nu mai e spectacol. Devine rugăciune. Devine drum spre suflet. Ne întoarcem dintr-o călătorie care ne-a lăsat schimbați. Cu ochii umezi, dar cu inima mai plină ca oricând, am încheiat participarea la două mari festivaluri internaționale de folclor: Pontelandolfo – Palcoscenico d’estate, în cadrul celei de-a 62-a Săptămâni Folcloristice și Forino – acolo unde muntele și tradiția se îmbrățișează în tăcere. Am urcat pe scene internaționale nu pentru aplauze. Ci pentru a duce cu noi ceva mai greu decât orice valiză: rădăcinile noastre. Nu ne-a trebuit multă vorbă. Ne-a vorbit costumul. Ne-au vorbit pașii. Ne-a vorbit tăcerea aceea care doar românii știu s-o poarte cu demnitate. Iar la final, a vorbit Cerul”, a transmis Andreea David, coregraful ansamblului, profesor al Școlii Populare de Arte Târgu Jiu.

    „În ziua Schimbării la Față, Dumnezeu ne-a schimbat și nouă inima. Într-o ceremonie simplă, dar plină de duh, fiecare țară a adus un dar.  România a pus un brâu tricolor. Nimeni nu știa ce va urma. Dar Dumnezeu știa. Preotul s-a apropiat. A luat brâul. Nu l-a pus jos. Nu l-a lăsat alături. L-a legat de Cruce. L-a unit cu Hristos. În acea clipă, tăcută și dumnezeiască, am simțit cu toții: am fost văzuți. Nu pentru că eram români. Ci pentru că eram adevărați. Și fotografia aceea, cu Tricolorul legat de Cruce, nu e imagine.E mărturisire. E adevăr. E lumină dusă în lume. Ne-am întors acasă mai români decât am plecat. Mai aplecați spre recunoștință. Mai curați în suflet. Mai conștienți că tradiția noastră nu e trecut — e chemare. Pentru că, în Italia, n-am dus doar dansuri. Am dus un sat. Un neam. O jertfă. Și le-am așezat, cu smerenie, în mâinile lui Dumnezeu”, a completat Andreea.

     

    🙏 Mulțumiri din inimă celor care au făcut posibil acest vis:

    🏛️ Primăria și Consiliul Local Polovragi – sprijin necondiționat, mereu aproape

    🎓 Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu – locul unde am învățat că scena e altar

    🏡 Pensiunea Castania, Ograda Bunicilor și Conacul Olarilor –prieteni ai sufletului românesc

    🎉 Și desigur, organizatorilor minunați ai festivalului din Pontelandolfo:

    ➡️ Pro Loco Pontelandolfo,

    ➡️ Comune di Pontelandolfo,

    ➡️ UNPLI Campania,

    ➡️Ri Ualanegli Pontelandolfo

    ➡️Grazie per tutto Antonio Sicardi 🙏🙏

    💛 Cu susținerea Ministerului Culturii din Italia și altor parteneri locali.

     

    📣 Să nu vă îndoiți niciodată că:

    👘 Portul nostru e mai mult decât haină.

    🕺 Dansul nostru e mai mult decât mișcare.

    🌾 Tradiția noastră e mai mult decât poveste.

    E jertfă.

    E rădăcină.

    E lumină care merge cu noi în lume.

     

    📿 Și chiar și departe, România e văzută, ridicată, iubită.

    💙💛❤️ Rămâi binecuvântată, Românie dragă. Oriunde-ai merge, să nu uiți niciodată Cine te-a ridicat.

    🕊️ Slavă Ție, Doamne, pentru toate. 🌿 Noi am fost doar pașii. Tu ai fost Calea.

    Comuna Polovragi, Gorj

    Pensiunea Castania

    Ansamblul Folcloric Cheile Oltetului

    Primăria Polovragi

    Scoala Populara de Arte „Constantin Brâncuși” Targu Jiu

    Ri Ualanegli Pontelandolfo

     

     

     

    Prima apariție artistică va avea loc luni, 4 august, în Piazza Roma, în cadrul ceremoniei de deschidere, iar miercuri, 6 august, ansamblul va participa la „Seara internațională a tradițiilor”.

     

    Cu un repertoriu autentic, costume tradiționale cusute cu grijă și dorul de casă transformat în cântec și joc, membrii „Cheile Oltețului” își propun să promoveze folclorul românesc peste hotare și să întărească prietenia între popoare.

    #polovragi

