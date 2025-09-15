În ce condiții ar putea ieși PSD de la guvernare

Social-democrații s-au săturat de tactica liberalilor. Senatorul PSD Gorj, Cristinel Rujan, consideră că în condițiile în care PSD nu este respectat, este oportună o decizie în vederea ieșirii de la guvernare.

„Aș prefera să ne asumăm guvernarea, dar în condiții de bun-simț, de respect reciproc între formațiunile politice. Sigur, în condițiile în care acest lucru nu se poate, sunt adeptul tranșării acestei situații și al ieșirii de la guvernare. Nu putem să fim într-o zonă derizorie, fără respect minimal. E nevoie să ne ascultăm, să comunicăm, să încercăm să facem un efort comun care să se coaguleze în acest sens. Nu putem să rămânem doar susținătorii politici ai celor două partide care vor să facă împreună politica de guvernare, iar noi să acceptăm fără să avem nicio opinie”, a declarat senatorul PSD Gorj, Cristinel Rujan.