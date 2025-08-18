Dosar penal după ce s-a urcat la volan. Ce a făcut!

Un tânăr depistat fără permis s-a ales cu dosar penal pentru fapta comisă.

„În noaptea de 17 spre 18 august 2025, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au identificat în flagrant un bărbat, de 22 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Glogova, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Gorj.