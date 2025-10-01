spot_img
    Chirurgul Neață, condamnat cu executare! Șase ani după gratii, cinci ani interdicție de a profesa

    Doctorul Neată Gheorghe a fost condamnat astăzi de Tribunalul Gorj în dosarul de luare de mită în formă continuată, pentru care a fost trimis în judecată în 2021. Chirurgul a primit șase ani cu executare pentru faptele stabilite de procurori, interdicția de a profesa timp de cinci ani dar și confiscarea unor cantități mari de cafea, băuturi alcoolice primite drept mită. Evident și sumele de bani primite drept mită de medicul chirurg.

    Instanță „contopeşte pedepsele principale stabilite în cauză şi aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul de 1 an reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând pedeapsa de 6 ani închisoare, ce se va executa conform art. 60 Cod penal. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, alături de pedeapsa principală aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a exercita profesia de medic pentru o perioadă de 5 ani, ce se va executa potrivit art. 68 Cod penal.

    În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, alături de pedeapsa principală aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 72 Cod penal cu referire la art. 404 alin. 4 Cod pr. pen., scade din durata pedepsei închisorii aplicate inculpatului reţinerea de 24 de ore din data de 08.07.2021 şi arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la data de 09.07.2021 la data de 18.06.2022 inclusiv”, se arată în sentința de fond.

    „În baza art. 274 Cod pr. pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 13.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 3.000 lei cheltuieli judiciare corespunzătoare fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, a mai stabilit instanță de fond.

     

