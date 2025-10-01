spot_img
    VIDEO Gorjean păcălit la o stație de carburanți Lukoil din Târgu Jiu

    Un gorjean care deține o firmă de transportat a fost păcălit la o stație de carburanți Lukoil din Târgu Jiu, care aparține unei companii rusești. Pistolul a băgat aer, în loc de combustibil, astfel că a înregistrat o cantitate mult mai mare față de cea reală.

    „Alimentez foarte des pentru că am firmă de transport. Consum multă motorină. S-a întâmplat și altă dată. Mi s-a părut și la alte alimentări că se mișcă ciudat pistolul, dar nu mi0am dat seama.
    De dimineață am făcut plinul la mașină la Lukoil pe Calea București și am plecat la Rm. Vâlcea. Când m-am întors, am oprit să alimentez din nou să fac iar plinul. Am vrut să alimenteze și s-a oprit pistolul, undeva la cinci litri și ceva. Am zis că e spumă și am zis să bag încet, dar s-a auzit un fâșâit și scotea aburi. M-am uitat pe pompă care înregistra, dar motorină nu curgea. Am plătit de 103 lei și le-am spus că vreau să verifice pompa 6, pentru că mi se pare că bagă aer. A ieșit șeful de stație cu un recipient și se vede și pe filmare, că din 1,39 litri cât era în pompă în recipient era doar 780 ml“, a explicat păgubitul, care va depune o plângere la Protecția Consumatorilor.

    Chirurgul Neață, condamnat cu executare! Șase ani după gratii, cinci ani interdicție de a profesa
