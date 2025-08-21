Pomii de pe un bulevard important din Târgu Jiu au fost tăiați

Societatea Edilitara, aflată în subordinea Primăriei Târgu Jiu, a schimbat pavajul de pe bulevardul Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, pe latura aflată cu sediul Primăriei Târgu Jiu, însă a tăiat toți pomii, care reprezentau o „perdea“ de protecție atât pentru pietonii care circulă pe trotuar, cât și pentru locuințele aflate pe această arteră intens circulată.



Specialiștii consideră că vegetația de pe marginea străzilor aduce mai multe beneficii. În primul rând reduce poluaera aerului, deoarece frunzele rețin particulele în suspensie (praf, polen, fum) și absorb gaze poluante precum dioxidul de azot sau dioxidul de sulf. De asemenea, vegetația producere oxigen – un copac matur poate produce oxigen suficient pentru 2–4 persoane pe an. În plus, zonele umbrite de arbori pot fi cu 2–8°C mai răcoroase vara și scade supraîncălzirea zonelor pavate și a clădirilor.

Alte beneficii constau în reducerea stresului, creșterea nivelului de activitate fizică – oamenii sunt mai predispuși să meargă pe jos sau cu bicicleta în zone umbrite-, precum și filtrarea zgomotului.

„Au fost pur și simplu măcelăriți“

Consilierul local Cosmin Țîrvuloiu spune că pomii au fost măcelăriți: „Am văzut lucrarea care s-a făcut. Apreciez că s-a schimbat tipul de pavaj și s-a folosit piatră naturală, lucru pe care l-am solicitat de mult timp, dar constat cu stupoare și amărăciune că pomii au fost pur și simplu măcelăriți. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Și la amenajarea unei zone verzi din 23 August s-a întâmplat acest lucru. Au fost tăiați brazi și pomi din fața unui bloc. Vegetația are un rol benefic și nu înțeleg de ce se apelează la astfel de metode barbare“.



Adrian Dăianu, directorul Edilitara, spune că s-au obținut toate avizele necesare: „Cred că prin lucrările efectuare s-a schimbat în totalitate zona. Avem toate autorizațiile și avizele necesare pentru tăierea pomilor. Nu vreau să intru în polemică cu domnul Țîrvuloiu“.