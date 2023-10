Ciolacu, după trilaterala de la Varna: Am agreat să implementăm un plan de acţiune comun

Premierul Marcel Ciolacu a comunicat, la sfârșitul întâlnirii din cadrul Trilateralei România-Bulgaria-Grecia, că cele trei țări au convenit asupra implementării unui plan de acțiune comun, în diverse domenii, inclusiv transport, energie, comerț și securitate. Acesta a amintit și despre „ambiţia României de a deveni rapid stat membru al spaţiului Schengen”.

“Am participat astăzi, la Varna, la Trilaterala România-Bulgaria-Grecia prin care am relansat dialogul dintre ţările noastre în jurul unor proiecte concrete de interconectare în transporturi, energie, comerţ sau securitate. În prezenţa reprezentanţilor Comisiei Europene, a prim-ministrului grec, Kyriakos Mitsotakis, şi cel al Bulgariei, Nikolai Denkov, am reiterat ambiţia României de a deveni rapid stat membru al spaţiului Schengen şi de a deveni un actor economic influent în regiune. Cu această ocazie, toate cele trei state am agreat să implementăm un plan de acţiune comun pentru a avea evoluţii semnificative în cooperarea trilaterală”, a transmis premierul Ciolacu.