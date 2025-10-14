Guvernul Bolojan, prins în capcana propriilor taxe: încasările din TVA sub inflație, consumul în cădere liberă

Creșterile de taxe ale Guvernului condus de Ilie Bolojan nu doar că nu au adus bani mai mulți la buget, dar au lovit direct în economie. Potrivit datelor obținute de Gândul din Ministerul de Finanțe, statul a încasat doar 95 de miliarde de lei din TVA în primele nouă luni ale anului — o creștere de 7,7%, adică sub nivelul inflației.

Când Guvernul Bolojan a anunțat pachetul de majorări de taxe, promisiunea era clară: mai mulți bani la buget, o colectare mai eficientă și o disciplină fiscală „germană”. La aproape un an distanță, realitatea arată însă exact invers — încasări sub așteptări, consum în scădere și un deficit bugetar care a trecut deja de 103 miliarde de lei.

Potrivit informațiilor din Ministerul de Finanțe, România a reușit să adune doar 95 de miliarde de lei din TVA între ianuarie și septembrie 2025, o creștere de 7,7% față de aceeași perioadă din 2024. Pare o evoluție decentă la prima vedere, dar raportată la inflația de 10%, rezultatul este un minus real: statul colectează mai puțin decât anul trecut.

Explicația e simplă și dureroasă: românii cumpără mai puțin. Datele Institutului Național de Statistică confirmă o frânare puternică a consumului — cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu doar 2,1% în august, după un avans de 3,5% în iulie. Cu alte cuvinte, în plină vară, când de regulă consumul explodează, românii au strâns cureaua.

Efectul de domino este inevitabil: mai puțin consum înseamnă mai puțin TVA, adică mai puțini bani la buget. Iar dacă la această ecuație adăugăm și creșterea impozitelor pe venit cu 20%, rezultatul este unul paradoxal — statul a luat mai mult de la contribuabili, dar a primit, în total, mai puțin. Practic, fiecare leu în plus plătit ca impozit a fost un leu mai puțin cheltuit în economie.

Nici veniturile nefiscale, cele provenite din amenzi, dividendele companiilor de stat sau dobânzile BNR, nu au compensat pierderile: creșterea a fost de doar 6,7%.

Deficitul bugetar — oglinda fidelă a unei politici fiscale eșuate — a ajuns la 103 miliarde de lei la nouă luni, cu patru miliarde peste nivelul din 2024.

Pentru un guvern care a mizat totul pe „responsabilitate fiscală”, cifrele arată un dezastru contabil și o economie tot mai slăbită. Execuția bugetară oficială va fi publicată la sfârșitul lunii, dar tendința este limpede: creșterile de taxe nu au umplut bugetul, ci doar au golit portofelele românilor.