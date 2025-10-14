Învățați că „Traficul de droguri nu e combinație”

Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din localitatea Peștișani, în cadrul Programului pentru prevenirea traficului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, “Traficul de droguri nu e combinație”.

Scopul activității a fost creșterea gradului de informare și conștientizare a elevilor cu privire la riscurile asociate consumului și traficului de droguri. Polițiștii le-au prezentat materiale video și le-au explicat tinerilor care sunt consecințele legale, sociale și personale ale implicării în astfel de fapte, subliniind importanța adoptării unui comportament responsabil și a refuzului ferm în fața tentațiilor.

Elevii au fost receptivi și au participat activ la discuții, adresând întrebări și exprimând opinii despre modul în care pot contribui la prevenirea acestui fenomen în rândul colegilor și prietenilor.

La activitate au participat aproximativ 120 de elevi și cadre didactice.

Prin derularea acestor activități, polițiștii urmăresc promovarea unui mesaj clar și ferm: traficul și consumul de droguri nu reprezintă soluții, ci probleme care pot distruge vieți și cariere.