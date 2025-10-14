spot_img
11.4 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 14, 2025
Altele
    AcasăEvenimentÎnvățați că "Traficul de droguri nu e combinație”
    Eveniment

    Învățați că „Traficul de droguri nu e combinație”

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    38

    Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din localitatea Peștișani, în cadrul Programului pentru prevenirea traficului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, “Traficul de droguri nu e combinație”.

    Scopul activității a fost creșterea gradului de informare și conștientizare a elevilor cu privire la riscurile asociate consumului și traficului de droguri. Polițiștii le-au prezentat materiale video și le-au explicat tinerilor care sunt consecințele legale, sociale și personale ale implicării în astfel de fapte, subliniind importanța adoptării unui comportament responsabil și a refuzului ferm în fața tentațiilor.

    Elevii au fost receptivi și au participat activ la discuții, adresând întrebări și exprimând opinii despre modul în care pot contribui la prevenirea acestui fenomen în rândul colegilor și prietenilor.
    La activitate au participat aproximativ 120 de elevi și cadre didactice.
    Prin derularea acestor activități, polițiștii urmăresc promovarea unui mesaj clar și ferm: traficul și consumul de droguri nu reprezintă soluții, ci probleme care pot distruge vieți și cariere.

    Articolul precedent
    A plecat băut la drum. Cum s-a încheiat totul!
    Articolul următor
    Guvernul Bolojan, prins în capcana propriilor taxe: încasările din TVA sub inflație, consumul în cădere liberă
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!