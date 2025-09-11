spot_img
    Alertă de securitate cibernetică: MAI a blocat un site fals care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că a identificat și blocat o tentativă de fraudă online prin impersonarea site-ului oficial dedicat cărții electronice de identitate.

    Potrivit instituției, atacatorii au creat o pagină web falsă, care imita în detaliu site-ul original, cu scopul de a induce în eroare cetățenii și de a le colecta date personale.

    „Pagina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este https://carteadeidentitate.gov.ro și este construită exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă adresă, indiferent dacă folosește extensii precum .ro, .com sau altele, nu este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, a transmis MAI.

    Autoritățile recomandă cetățenilor să acceseze doar sursele oficiale și să evite introducerea datelor personale pe site-uri care nu aparțin domeniului guvernamental .gov.ro.

     

