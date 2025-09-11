spot_img
    Scandal între trei elevi de la Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    În cursul după-amiezii de marți, la Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu a izbucnit un conflict spontan între trei elevi de clasa a IX-a, colegi în aceeași clasă. Cei trei elevi nu se cunoșteau anterior, provenind de la unități gimnaziale diferite.
    Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, conflictul a degenerat în agresiune fizică. Ulterior, părintele unuia dintre elevi a mers la spital cu minorul pentru consult medical. A fost sesizată poliția, deschizându-se un dosar penal în acest sens.
    „Conducerea unității de învățământ a demarat procedura de gestionare a cazurilor de violență, în acest moment parcurgându-se pașii legali. Reprezentanți ai
    Biroului de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Gorj au derulat și derulează permanent acțiuni specifice de combatere a violenței în mediul școlar. Elevii au fost informați despre consecințele unor fapte de violență ce pot antrena răspunderea penală. Există o permanentă colaborare între instituția educațională și Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Gorj.
    Consilierul școlar al unității derulează activități specifice de consiliere.
    Conducerea Liceului cu Program Sportiv din Târgu Jiu a anunțat suplimentarea numărului de cadre didactice care să efectueze serviciul pe școală, în vederea supravegherii cât mai eficiente a colectivelor de elevi în pauzele dintre orele de curs“, a transmis Ionuț Catrina, purtătorul de cuvântal ISJ Gorj.

    ISJ Gorj a demarat o anchetă

    Inspectoratul Școlar Județean Gorj a aflat abia joi, 11 septembrie, despre incidentul petrecut în unitatea școlară. ISJ Gorj a demarat o anchetă în acest nou caz de violență într-o unitate de învățământ.
    „Așa cum am anunțat încă de ieri, doar 3 cadre didactice au fost raportate de către directorii unităților de învățământ din Gorj ca alegând să intre la ore fără a efectua activități didactice de predare. Acele trei persoane nu se află în rândul cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu.
    Inspectoratul Școlar Județean Gorj a demarat astăzi o anchetă la unitatea școlară amintită pentru verificarea situației ce a dus la incidentul de marți.
    Legat de evenimentul din primăvara acestui an, petrecut tot în cadrul LPS Târgu Jiu, conducerea unității nu a fost găsită vinovată de acel incident extrem de violent. Chiar dacă actul de înjunghiere a unui elev s-a petrecut la școală, reamintim că personalul unităților de învățământ nu are dreptul de a percheziționa elevii etc., doar reprezentanți ai IJJ și IPJ având acest drept legal“, a mai transmis Ionuț Catrina.

