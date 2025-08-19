spot_img
    News Alert

    Aparegio anunță întreruperea apei potabile în Tg-Jiu. Zona afectată

    aparegio

    Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 19.08.2025, în intervalul orar 10:00 -13:00, în urma avariei apărute la conducta de distributie Dn110 in strada Ciocarlau, Târgu-Jiu.

    Zonele afectate de lipsa apa sunt:

    • Strada Ciocarlau – Blocuri ANL (locuinte sociale)

    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.

