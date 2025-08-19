spot_img
    Profesorul Ștefan Manciu, preferat pentru funcția de director al Liceului Tehnologic Motru

    Situația de la Liceul Tehnologic Motru este una fără precedent, secretariatul școlii fiind închis, deoarece unitatea de învățământ nu mai are directori, secretar și informatician, ultimele ocupante ale posturilor respective fiind în concediu. Acest lucru face imposibilă schimbul de documente din incinta scolii, restrângerea de activitate și participarea profesorilor la mobilitate fiind pusă în pericol. 

    Preferat pentru funcția de director este insa profesorul Manciu, care a mai ocupat această funcție de conducere, iar în școală a fost liniște. Manciu a fost ,,săpat” la greu de directoarea destituită, săptămâna trecută, Adela Rușeț care i-a luat locul.

    Acest lucru este susținut public și de una dintre profesoarele care a făcut un apel public către inspectorul școlar general al IȘJ Gorj să rezolve urgent criza de la Motru. Și alți profesori din școală prefera soluția ” Manciu”, dar dascălii se feresc să mai iasă în fată în această perioadă complicată.

    „Subsemnata, Sichitiu Margareta, profesor titular la catedra de limba și literatura română, apelez la această modalitate, ca urmare a situației dezastruoase în care se află Liceul Tehnologic Motru: fără directori! Nu avem posibilitatea de a ne fi eliberate documente, nici nouă, profesorilor, nici elevilor care solicită adeverințe!  În opinia mea, și a altor colegi care, din nu știu ce motive nu au curajul să-și exprime opinia (probabil de frică, frică instalată ca urmare a unor amenințări) vă rog să îl desemnați ca director pe cel mai capabil pentru această funcție, pe cel mai corect om, Manciu Ștefan, cel în al cărui mandat, a fost liniște în școală! Ne dorim ca acest liceu să își recapete locul binemeritat! Să nu mai existe fraude și „afinități”! Este un exod al transferărilor elevilor! Cu toții ne facem datoria! Nu suntem de vină noi, ca profesori, de „reglările din culise”! Suntem cu toții profesori care lucrăm cu elevii! Îi respectăm! Iar, dacă există profesori care nu respecta, să plece! Nu permiteți ca acest liceu cu tradiție să fie mânjit de anumite interese! Vă rugăm să reinstaurați pacea și liniștea, iar noi vom reinstaura încrederea în acest liceu! Doar alături de cel mai dezinteresat, cel mai capabil și cel mai corect om, Manciu Ștefan! Veniți în Consiliul Profesoral și dați-ne posibilitatea să ne alegem directorul! (Apel trimis către ISJ Gorj!) Sper ca această postare să fie preluată de presă! De presa locală și județeană! Că tot sunt urmărită! Sper ca Liceul Tehnologic Motru să fie reabilitat! Și pentru asta voi lupta! Eu, ca profesor”, a transmis profesoara de romană de la Liceul Tehnologic Motru. Și ea este afectată de restrângerea activității pe catedra de limba română din cadrul liceului. Aici din patru posturi vor rămâne trei, evaluarea dosarelor făcută de comisia din care au făcut parte fostele directoare fiind considerată incorectă chiar viciată de interesele celor care și-au pus semnătura pe lista finală.

