Bulibășeală la IȘJ Gorj, zeci de profesori pe holurile instituției

Zeci de profesori așteaptă pe holurile Inspectoratul Școlar Județean Gorj pentru a intra în posesia deciziilor de repartizare pe post. Deciziile sunt semnate de conducerea IȘJ pentru datele de 26 și 27 august dar deciziile mai vechi de la ședința de CA din 21 august nu sunt semnate de jurista ISJ Gorj pe motiv că în perioada respectivă acesta era în concediu medical.

Sunt peste 50 de cadre didactice afectate, care așteaptă pentru o semnătură. Cu chiu cu vai, jurista a fost înlocuită de o altă persoană cu drept de semnătură care semnează acum deciziile fără de care profesorii nu își pot face contractele de muncă în școlile unde au fost repartizați.

Aceste decizii trebuie duse în școli de către profesorii beneficiari, termenul final fiind mâine până la ora 14.00. Contractele trebuie înregistrate cu o zi înainte de data de 1 septembrie.

Profesorii aflați în această situație sunt foarte nemulțumiți deoarece trebuie să semneze contracte și să duce deciziile încă semnate chiar și în trei sau patru școli.