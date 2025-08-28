Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu începe aventura în Liga a III-a

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu debutează vineri, 29 august în Liga a III-a. împotriva formației Unirea Bascov,

Argeșenii și gorjenii sunt cei care deschid Seria a 6-a. Este singura partidă care se dispută vineri, 29 august, restul partidelor fiind programate pentru sâmbătă, 30 august.

La doar un an distanță de momentul în care a fost înființată echipa de seniori, CSM Târgu Jiu este pregătită pentru un nou moment important din istoria clubului, debutul în Liga a 3-a. O nouă provocare pentru antrenorul Mario Găman, care a reușit într-un an să pună pe picioare o echipă care are deja câteva trofee în vitrină. Cu un lot care este alcătuit aproape în totalitate din jucători gorjeni, Mario Găman, un antrenor care cunoaște bine duelurile de la acest nivel al fotbalului românesc, este hotărât să facă din CSM Târgu Jiu o formație redutabilă la nivelul Ligii a 3-a. Găman vrea CSM-ul în primele 4 echipe la finalul anului: „Știți foarte bine ceea ce ne dorim în sinea noastră, chiar dacă nu o declarăm, ne dorim să fim cât mai sus, să dăm o palmă celor care nu ne dau nicio șansă și eu am încredere foarte mare că, în luna decembrie, vom fi în primele patru echipe. Am speranțe, am încredere în jucători și rămâne să arătăm asta și pe teren. Luăm etapă cu etapă, punct cu punct, și vom vedea în decembrie unde ne aflăm.”

Una dintre cele mai grele grupe

Mario Găman consideră că seria din care face parte CSM Târgu Jiu este una dintre cele mai grele la nivelul eșalonului trei, dar speră ca fotbaliștii săi vor avea un debut cât mai bun de sezon: „Ținând cont de faptul că avem jucători în componență care sunt familiarizați cu ligile superioare, eu zic că impactul cu Liga 3 ar trebui să fie unul pozitiv, dar știm prea bine că este diferență destul de mare față de fotbalul județean. Știm seria unde suntem, o serie grea, cu echipe foarte bune. Avem primul joc în deplasare, la Unirea Bascov, o echipă foarte bună, o echipă de play-off anul trecut, formată dintr-un mix de jucători cu experiență și jucători din zona Argeșului, recunoscută pentru sectorul juvenil foarte dezvoltat. Eu zic că va fi o partidă foarte grea, disputată, dar noi mergem acolo cu inima deschisă, mergem acolo să facem un joc bun, să arătăm că suntem o echipă pozitivă, o echipă care știe ce vrea. Eu am încredere în acest lot, chiar dacă multă lume nu ne dă prea multe șanse, dar eu știu cu ce lucrez, știu ceea ce facem zi de zi și am încredere că ne vom întoarce cu un rezultat pozitiv. E clar că Unirea Bascov este favorită, ținând cont că joacă acasă, la Valea Ursului, pe un teren micuț, un teren unde nu ai foarte multe spații, dar noi mergem să facem o figură frumoasă, mergem să ne luptăm cu ei și sperăm ca, după cele 90 de minute, să ne întoarcem cu punct sau puncte.”

Din păcate, la primul joc din acest sezon, Mario Găman nu se poate baza pe unul dintre cei mai buni jucători din lot, Marian Habet. Mijlocașul echipei are probleme medicale și va fi indisponibil pentru acest meci.

Mario Găman își dorește un rezultat pozitiv în prima etapă: „Este un punct de pornire, pentru că orice punct contează în această serie. Un rezultat pozitiv ar crea o emulație mai mare pentru jocul nostru de săptămâna viitoare cu Viitorul Dăești. Vă dați seama ce ar însemna să jucăm acasă, în nocturnă, cu un public numeros. Astea sunt speranțele mele și vreau ca băieții să înțeleagă aceste aspecte pentru că, dacă aduci puncte, lumea va fi lângă tine”