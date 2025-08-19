spot_img
    News Alert

    Deces subit la Crasna! Alexandru de 27 de ani a a suferit un infarct

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Alexandru Popescu a decedat ieri la Crasna, în timp ce se afla în vizită la bunicii săi, o familie respectată din localitate. Tânărul locuia la Timișoara și venise în concediu la rudele sale din Crasna Deal. Ceea ce trebuia să fie o vacanță plină de calm și relaxare s-a transformat însă într-o adevărată tragedie, după ce Alex a suferit brusc un infarct. Vestea tristă a fost anunțată de sora acestuia, care a menționat că înmormântarea va avea loc joi la Crasna Deal. 

    „Astăzi cerul a devenit mai bogat, iar sufletul meu mai sărac. Fratele meu drag, Alexandru, a plecat din această lume, lăsând în urmă un dor care nu va putea fi stins niciodată. Viața lui a fost o lumină pentru noi, iar amintirea lui va rămâne veșnic vie în inimile celor care l-au iubit. Odihnește-te în pace, frate iubit… drum lin printre stele”, este mesajul sorei lui Alex.

    Cei care vor să își ia rămas bun de la Alexandru o pot face la casa părintească de la Crasna Deal.

    Cetățenii din Crasna sunt încă șocați de această moarte subită a lui Alexandru văzut drept un tânăr cuminte și respectuos.

    Trupul neînsuflețit a fost depus astăzi la casa părintească, din Crasna din Deal,judetul Gorj, Strada Plaiului, Nr 21. Înmormântarea va avea loc joi, la ora 12, cu plecare de la domiciliu spre cimitirul satului.

     

     

    Articolul precedent
    Ambulanță de ultimă generație, în parcul auto al SUA Gorj
    Articolul următor
    Amendă pentru lucrări executate pe o stradă din Târgu Jiu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

