Ambulanță de ultimă generație, în parcul auto al SUA Gorj

Parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a fost completat astăzi cu prima ambulanță performantă, de ultimă generație, din cele 9 (nouă) autospeciale care vor intra în dotare în perioada următoare. „Noua ambulanță, dotată cu echipamente medicale moderne, menite să sprijine personalul de urgență în acordarea celor mai bune îngrijiri pacienților și să reducă timpul de intervenție, reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii calității serviciilor medicale de urgență din județul Gorj și reflectă angajamentul nostru pentru sănătatea comunității”, a transmis SJA Gorj.

