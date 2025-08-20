Dorel a mai spart o țeavă. Ce zonă din Tg-Jiu rămâne fără apa

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 20.08.2025, în intervalul orar 09:00 -11:00, în urma avariei apărute la conducta de distributie apa potabila DN 110 din strada Prelungirea Panduri, Târgu-Jiu.

Avaria a fost produsă de un agent economic care executa lucrări in zonă.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

-Strada Prelungirea Panduri

-Zona Jiete

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă..