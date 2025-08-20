Concert extraordinar „Am ales cu sufletul” pregătit de Olguța Berbec

Municipiul Craiova se pregătește pentru un concert de excepție! Pe 16 noiembrie, la Sala Polivalentă, Olguța Berbec va susține concertul „Am ales cu sufletul”, un proiect care promite să aducă pe scenă artiști apreciați de public și momente muzicale memorabile.

Pe scenă vor urca artiști de renume, printre care: Ionuț Fulea, Andreea Voica și Deian Galetin, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, Valentin Sanfira, Vladuța Lupău, Marcel Pavel, Alexandru Brădățan, Angelica Flutur, Oana Bozga Pintea și Corala Contrast.

Evenimentul va fi acompaniat de maestrul Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii din Chișinău, iar prezentatorii serii vor fi Iuliana Tudor și Mihai Morar.

Concertul „Am ales cu sufletul” se anunță a fi un moment special pentru iubitorii muzicii și pentru toți cei care apreciază talentul și pasiunea artiștilor români.

