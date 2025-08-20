spot_img
    Conducere nouă la Transloc

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Se schimbă, din nou, conducerea societății Transloc SA. Potrivit declarațiilor făcute de edilul Marcel Romanescu, cel care va ocupa din septembrie scaunul de șef va fi Marius Ionescu, director cu ștate vechi în cadrul Primăriei Municipiului Tg-Jiu. Ionescu va fi validat în funcție după ce a trecut cu brio procedura de selecție.

    „Nu am fost mulțumit de ce se întâmplă la Transloc. Dacă eram mulțumit nu aveam două conduceri succesive care își depun demisia. Dar, de data acesta, vorbind serios, cred ca s-a format o echipă solidă. Domnul director Ionescu, directorul Direcției de Fonduri Europene, un om care a implementat proiecte vu finanțare europeană în Târgu Jiu, inclusiv pentru Transloc, a acceptat să meargă și să-și depună dosarul pentru manager. De pe 15 septembrie va ocupa postul de director general al societății Transloc SA, a câștigat concursul”, a transmis Marcel Romanescu.

    Radu Istudor
