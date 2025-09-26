spot_img
    News Alert

    Elevul de 16 ani din Bălănești, înjunghiat cu propriul briceag

    În după-amiaza de 26 septembrie a.c., polițisti din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercație între doi elevi. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, un tânăr de 16 ani, din comuna Bălănești și unul de 18 ani, din comuna Scoarța, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia, elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el.

    Tânărul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost însoțit la sediul poliției pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

