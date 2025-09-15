Părinții Andreei Morega, din Padeș, păstrează camera fiicei lor așa cum a lăsat-o

De când Andreea Morega, studenta de 21 de ani la Medicină, din comuna Padeș, a fost ucisă de colegul ei, Mirel Dragomir, viața părinților ei a rămas suspendată într-o suferință fără sfârșit. Timpul a trecut, dar rana este la fel de vie.

Pe 22 martie 2024, comunitatea a fost zguduită de vestea tragediei. De atunci, soții Morega au ales să păstreze camera fiicei lor exact așa cum era în ultima zi petrecută acasă, potrivit publicației Can Can. Cărțile sunt la locul lor, hainele neatinse, bagajele aduse de la cămin rămân nedesfăcute, iar laptopul stă mereu deschis. Totul transmite senzația că Andreea ar putea intra în orice moment pe ușă.

În paralel cu durerea, familia a trebuit să se confrunte și cu aspecte practice greu de dus. Părinții au demarat procedura de succesiune pentru a avea acces la conturile bancare ale fiicei, în care Andreea reușise să strângă economii considerabile.

Pentru soții Morega, prezentul se împletește cu amintirea vie a fiicei lor, într-o luptă zilnică între dor și neputință.