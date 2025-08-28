spot_img
    News Alert

    Mașinist de la Cariera Roșiuța, găsit mort în Secția Concasare

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Un salariat al Complexului Energetic Oltenia a fost găsit mort în această dimineață la locul de muncă. Bărbatul de 43 de ani era mașinist la Cariera Rosiuța și a suferit un infarct. Acum în incinta unității miniere se află un echipaj de poliție care cercetează cauzele acestui deces, fiind constituit dosar de moarte suspectă așa cum este procedura. 

    Unii salariați ai unității miniere susțin că acesta ar fi fost găsit în cabină, alții spun că l-ar fi văzut când dădea la lopată cu puțin timp înainte de deces.

    Cert este că salariatul a fost găsit mort în Secția Concasare, o ambulanță ajungând la fața locului dar găsind pacientul fără semne vitale. În locul ambulanței a cărui echipaj nu a mai putut face nimic pentru salvarea salariatului de 43 de ani a fost chemată mașina de la Serviciul de Medicina Legală.

    Angajatul CEO din Ploștina nu avea probleme cardiace dar în ultimele zile s-ar fi plâns că se simțea rău. Înainte de deces ar fi sunat un prieten și i-ar fi spus că el crede că nu își va termina tura, deoarece se simte rău.

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
