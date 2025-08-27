Autoturisme parcate în Parcul Central din Târgu Jiu

Două autoturisme au fost parcate ilegal în Parcul Central din municipiul Târgu Jiu.

,,În data de 27 august 2025, în jurul orei 19:40, au fost identificate două autoturisme parcate ilegal în Parcul Central, în apropierea locului de joacă.

De asemenea, precizăm că șoferii implicați au fost sancționați conform Hotărârii Consiliului Local nr. 337/2023, cu amenzi în valoare de 500 de lei fiecare.

Polițiștii locali depun eforturi constante pentru a răspunde tuturor solicitărilor și nevoilor comunității, iar astfel de situații sunt tratate cu maximă seriozitate, mai ales în zonele de importanță culturală mondială, așa cum este Parcul Central din Târgu Jiu.

Așa cum am mai subliniat și cu alte ocazii, colaborarea dintre autorități, cetățeni și instituțiile de presă joacă un rol extrem de important în menținerea ordinii publice și mai ales în protejarea patrimoniului nostru cultural.

Ne puteți sesiza oricând, 24 de ore din 24 la numărul de telefon: 0253/225434″, au transmis reprezentanții Poliției Locale Târgu Jiu.