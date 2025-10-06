Mii de oi, blocate pe Transalpina! Ciobanii din Gorj au sunat la 112

Majoritatea ciobanilor rămași pe munte sunt din Gorj și din Vaideeni, județul Vâlcea și ei au fost surprinși de ninsorile din ultimele zile din regiunile montane.

Mai mulți ciobani au rămas blocați cu turmele de oi în munții din zona Obârșia Lotrului, luni dimineața aceștia solicitând prin 112 intervenția drumarilor pentru deszăpezirea șoselei Transalpina (DN 67C), închisă circulației de câteva zile, pentru a putea coborî cele aproximativ 10.000 de animale care nu mai pot înainta din cauza stratului gros de zăpadă, Sâmbătă dimineața aceștia au solicitat și sprijinul salvamontiștilor, după ce unul dintre ei s-a rătăcit în apropiere de vârful Nedei în încercarea de a strânge oile care s-au împrăștiat.

El a fost găsit după mai multe ore de căutări, iar abia duminică seara au fost adunate și toate animalele răspândite prin pădurile din zonă. „Nu avea probleme medicale, pentru că ei sunt obișnuiți cu vremea de la munte, dar nici nu pot fi lăsați să stea acolo în zăpadă, pentru că nu pot să își abandoneze turmele. Au sunat sâmbătă dimineața la 112, după ce unul dintre ciobanii din Vaideeni se rătăcise pe timpul nopții. Ne-am mobilizat noi din Vâlcea, de la Voineasa și cu cei din Gorj și l-am găsit după mai multe ore de căutări. Nu au plecat pentru că au sperat că vremea se va îndrepta și vor putea să coboare în siguranță. Sunt cred că vreo șapte stâne în zonă de unde nu au plecat ciobanii cu oile și din informațiile noastre va ninge și astăzi și mâine (luni și marți, n.r.)”, a precizat șeful Salvamont Vâlcea.

Șoseaua Transalpina este închisă pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului încă de joi, iar reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au anunțat luni dimineața că nu vor interveni în zonă până când condițiile meteo nu vor permite acest lucru. „Este zăpadă destul de mare pe partea carosabilă și ninge în continuare. Prognozele ne anunță că urmează în continuare ninsori, ceea ce face imposibilă redeschiderea acestui tronson de drum. Dacă se va opri ninsoarea și temperaturile vor reveni la normal pentru această perioadă – noaptea să nu mai înghețe – se va interveni și se va deschide. Dacă nu, circulația va rămâne închisă până când vom putea asigura condiții de circulație în siguranță atât pentru participanții la trafic, cât și pentru colegii noștri care intervin pe acest sector de drum montan”, a transmis Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.