Profesor de instruire practică, numit cu detașare pe funcția de director adjunct al Liceului Tehnologic Motru!

Dumitru Rîmescu, profesor de instruire practică în cadrul Liceului Tehnologic Motru, a fost numit astăzi, cu detașare în interesul învățământului, pe funcția de director adjunct al unității de învățământ din municipiu. Profesorul a mai ocupat această funcție cu ani în urmă. Acesta si-a depus astazi și dosarul de concurs la IȘJ Gorj pentru ocuparea deplină a acestei funcții dacă, evident, va promova concursul în cauza. Sunt însă cel puţin două dosare de concurs, depuse la IȘJ, iar termenul limită a fost astăzi până la ora 13.00.

Numirea s-a făcut, astăzi, în ședința de CA a IȘJ Gorj.

Se vehiculează că celalalt candidat care și-a depus dosarul de concurs pentru funcția de director adjunct ar fi chiar fosta directoare. Acesta a cerut școlii, ieri, calificativul pentru ultimii doi ani, așa cum se cere pentru depunerea dosarului de concurs.