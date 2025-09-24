Profesoară din Novaci, bolnavă de cancer, victima unui haker! Acesta a făcut un credit de 60.000 de lei în numele pensionarei

O fostă profesoara a Liceului Teoretic Novaci, aflată la pensie, femeia fiind bolnavă de cancer, a fost victima unui hacker care a intrat in posesia datelor bancare ale acesteia și a făcut un credit în numele său. A intrat astfel in posesia a 60.000 de lei iar pebsionara a rămas cu o rata lunară de 1800 de lei, pentru o perioada de cinci ani, rata care o lasă fără banii de medicamentele oncologice.

„Sunt Popescu Mihaela, fostă profesoară la liceul din oraș(n.r.Novaci)actualmente sunt pensionară, am 65 de ani. Sunt bolnavă de cancer la sân, dar, acum am metastază la plămâni. Mă tratez și încerc să rezist, dar în cazul metastazelor supraviețuirea este incertă. Trăiesc dintr-o pensie, împreună cu soțul meu. Pe fondul acestei situații grele, am suferit o fraudă bancară care m-a aruncat în prăpastie de tot. Pe scurt, am fost contactată de un hacker care, profitând de ignoranța mea a intrat în telefon și intr-o singură noapte a făcut un credit în numele meu, la banca unde primeam pensia. Creditele pe online nu sunt bine verificate, nu s-a făcut asigurare de viață, de fapt eu nu aveam dreptul să iau credit fiind în metastază. Nici un asigurator nu lucrează cu bolnavii oncologici”, a menționat profesoara pensionara într-un mesaj devenit viral.pe Facebook.

Într-o noapte, pe e-mail s-a făcut totul.. În fine, m-am ales cu un credit de 60 000 de lei. Dacă decedez familia preia datoria, neavând asigurare de viață. Tratamentul meu este chimio și se face până la sfârșitul vieții iar ca să îl pot suporta îmi cumpăr un tratament alternativ care este foarte scump ,dar a dat rezultate. Datorită ratei de la bancă, ce va fi pe 5 ani adică, 1800 lei /lună, nu mai pot să cumpăr aceste suplimente care sunt 2200 lei pe lună. Așadar, ținând seama de situația economică în care se află toți românii, singura soluție este să primesc mici donații, mărunțiș în parcarea de la supermarketul de la noi. De aceea, vă rog, dacă mă vedeți acolo, să nu vă mirați și să știți ce este cu mine. Orice faptă bună, nu rămâne fără răsplată”, se completează acest mesaj. Este pus la dispoziția celor care vor să se ajute si următorul cont bancar;

IBAN RO 12BRDE 200SV 74257822000, deschis pe numele Popescu Gheorghe.