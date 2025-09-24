spot_img
28.1 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
Altele
    AcasăSocialProfesoară din Novaci, bolnavă de cancer, victima unui haker! Acesta a făcut...
    Social

    Profesoară din Novaci, bolnavă de cancer, victima unui haker! Acesta a făcut un credit de 60.000 de lei în numele pensionarei

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    10

    O fostă profesoara a Liceului Teoretic Novaci, aflată la pensie, femeia fiind bolnavă de cancer, a fost victima unui hacker care a intrat in posesia datelor bancare ale acesteia și a făcut un credit în numele său. A intrat astfel in posesia a 60.000 de lei iar pebsionara a rămas cu o rata lunară de 1800 de lei, pentru o perioada de cinci ani, rata care o lasă fără banii de medicamentele oncologice.

    „Sunt Popescu Mihaela, fostă profesoară la liceul din oraș(n.r.Novaci)actualmente sunt pensionară, am 65 de ani. Sunt bolnavă de cancer la sân, dar, acum am metastază la plămâni. Mă tratez și încerc să rezist, dar în cazul metastazelor supraviețuirea este incertă. Trăiesc dintr-o pensie, împreună cu soțul meu. Pe fondul acestei situații grele, am suferit o fraudă bancară care m-a aruncat în prăpastie de tot. Pe scurt, am fost contactată de un hacker care, profitând de ignoranța mea a intrat în telefon și intr-o singură noapte a făcut un credit în numele meu, la banca unde primeam pensia. Creditele pe online nu sunt bine verificate, nu s-a făcut asigurare de viață, de fapt eu nu aveam dreptul să iau credit fiind în metastază. Nici un asigurator nu lucrează cu bolnavii oncologici”, a menționat profesoara pensionara într-un mesaj devenit viral.pe Facebook.

    Într-o noapte, pe e-mail s-a făcut totul.. În fine, m-am ales cu un credit de 60 000 de lei. Dacă decedez familia preia datoria, neavând asigurare de viață. Tratamentul meu este chimio și se face până la sfârșitul vieții iar ca să îl pot suporta îmi cumpăr un tratament alternativ care este foarte scump ,dar a dat rezultate. Datorită ratei de la bancă, ce va fi pe 5 ani adică, 1800 lei /lună, nu mai pot să cumpăr aceste suplimente care sunt 2200 lei pe lună. Așadar, ținând seama de situația economică în care se află toți românii, singura soluție este să primesc mici donații, mărunțiș în parcarea de la supermarketul de la noi. De aceea, vă rog, dacă mă vedeți acolo, să nu vă mirați și să știți ce este cu mine. Orice faptă bună, nu rămâne fără răsplată”, se completează acest mesaj. Este pus la dispoziția celor care vor să se ajute si următorul cont bancar;

    IBAN RO 12BRDE 200SV 74257822000, deschis pe numele Popescu Gheorghe.

     

    Articolul precedent
    Profesor de instruire practică, numit cu detașare pe funcția de director adjunct al Liceului Tehnologic Motru!
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!