Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia din 2 Mai

La doi ani de la accidentul rutier care a îngrozit România, Vlad Pascu, tânărul care a ucis doi tineri și a rănit alți trei în stațiunea 2 Mai, a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare. Decizia aparține Curții de Apel Constanța, care a menținut hotărârea pronunțată anterior de Judecătoria Mangalia.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a rămas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, a transmis avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă una dintre familiile victimelor. Informația a fost confirmată și de Digi24.

Pe 19 august 2023, Vlad Pascu a urcat la volan sub influența mai multor substanțe interzise și a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. După tragedie, Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost prins ulterior de polițiști în Vama Veche.

Inițial, în ianuarie 2025, Judecătoria Mangalia l-a condamnat la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului. Instanța a dispus și despăgubiri consistente, care însumează peste 1,7 milioane de euro, plătite de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) către familiile victimelor și către tinerii răniți.

Curtea de Apel Constanța a menținut pedeapsa cu închisoarea, dar a decis reducerea unor sume acordate ca despăgubiri.

Astfel, la exact doi ani de la tragedie, cazul „2 Mai” se închide definitiv în instanță, însă rănile lăsate de accident rămân adânci în memoria familiilor și a opiniei publice.