Spre ce candidat merge votul gorjenilor la Congresul PSD

Social democrații se pregătesc de alegeri. Până în prezent sunt vehiculate două nume pentru șefia PSD: Sorin Grindeanu și Titus Corlățean. La Gorj, potrivit liderului județean, Mihai Weber, dacă se va decide să candideze, Sorin Grindeanu va avea sprijinul gorjenilor.

La finalul lunii septembrie este posibil ca PSD să organizeze Congresul prin care își vor numi noul șef. După demisia lui Marcel Ciolacu locul a fost ocupat, în interimat, de Sorin Grindeanu. Acum, social democrații așteaptă să afle numelor celor care vor intra în cursa. De la Gorj votul va pleca spre Sorin Grindeanu, dacă se decide să candideze. “ L-am votat pe Sorin Grindeanu și când a devenit președinte interimar. Are susținerea mea dacă va dori să candideze. Există o legătură foarte strânsă între noi” a declarat liderul social-democraților gorjeni.

Apreciază: Apreciază Încarc...