Apel către deputații PNL și USR

    Deputatul PSD Claudiu Manta gace apel la colegui parlamentari, de la PNL și USR, să vină în sprijinul oamenilor care i-au votat. Povara cheltuielilor de zi cu zi poate fi redusă prin vocea comună a politicienilor. În caz contrar, de la 1 octombrie vom plăti mai mult pe alimentele de bază.

    „Domnilor deputați ai PNL si USR
    Nu știu dacă în zona dumneavoastră de confort se simte mărirea prețurilor. Dar vă spun că pentru mare parte a gorjenilor, orice adaos este o povară. De la 1 octombrie, expiră plafonarea adaosului la alimente‼️ Dacă premierul Bolojan nu prelungește această măsură, prețurile la pâine, lapte, carne, ouă și alte produse de bază vor exploda cu cel puțin 20%, iar gorjenii vor plăti și pentru neimplicarea voastră. Nu vorbim de statistici, ci de mesele de zi cu zi ale pensionarilor, de pachețelul copiilor pentru școală, de posibilitatea familiilor cu venituri modeste de a mai pune pe masă strictul necesar.
    De aceea, mă adresez dumneavoastră pentru a va solicita să vă respectați mandatul și pe oamenii care au trimis în Parlament niște politicieni care să-i reprezinte pe ei, nu lăcomia retailerilor sau interese partinice.
    Vă cer să solicitați liderilor de partid, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, să susțină în Guvern menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. Iar dacă premierul refuză, atunci aveți obligația să sprijiniți în Parlament o inițiativă legislativă, care să împiedice creșterea prețurilor pentru alimentele din coșul zilnic al gorjenilor. PSD susține acest demers, vă cer să-l votați și dumneavoastră‼️
    Nu mai merge cu vorbe goale și declarații politice la televizor.‼️
    Gorjenii nu pot pune pe masă promisiuni, ci au nevoie de prețuri corecte la alimentele de zi cu zi‼️”, este mesajul transmis de deputatul Claudiu Manta.

