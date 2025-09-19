Bătrân de 77 de ani, ajutat de un echipaj de la Poliția Locală, după ce i s-au făcut rău

O patrulă de ordine publică a Poliției Locale Târgu Jiu a intervenit astăzi pentru a acorda ajutor unui bărbat în vârstă de 77 de ani.

,,Acesta se afla în stația de troleibuz și a fost observat de colegii noștri în timp ce acuza stări de rău (amețeală, respirație grea și vedere încețoșată).

​Polițiștii locali au acționat imediat: au solicitat prin 112 o ambulanță și au deplasat persoana într-un loc ferit de soare, acordându-i primul ajutor până la sosirea echipajului medical.

​Bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu pentru îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Târgu Jiu.