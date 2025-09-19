spot_img
    Eveniment

    Bătrân de 77 de ani, ajutat de un echipaj de la Poliția Locală, după ce i s-au făcut rău

    Alin Petre
    By Alin Petre
    O patrulă de ordine publică a Poliției Locale Târgu Jiu a intervenit astăzi pentru a acorda ajutor unui bărbat în vârstă de 77 de ani.

    ,,Acesta se afla în stația de troleibuz și a fost observat de colegii noștri în timp ce acuza stări de rău (amețeală, respirație grea și vedere încețoșată).

    ​Polițiștii locali au acționat imediat: au solicitat prin 112 o ambulanță și au deplasat persoana într-un loc ferit de soare, acordându-i primul ajutor până la sosirea echipajului medical.

    ​Bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu pentru îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Târgu Jiu.

    Apel către deputații PNL și USR
    Plafonarea prețurilor la alimente le de bază, impusă în coaliție
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
