Cristi Rujan, senator de Gorj: Economiile în administrație se pot face și prin reduceri de cheltuieli. Dar există un fetiș legat de datul oamenilor afară

Senatorul de Gorj, Cristi Rujan, reprezentant al PSD Gorj, susține că scăderea deficitului se poate face și doar prin reduceri de cheltuieli și nu obligatoriu prin reduceri de personal, când vine vorba de administrația publică locală. Există riscul apariției unor disfuncționalități și chiar blocaje, dacă va fi stabilit doar un procent de reducere, fără să fie elaborate criterii generale sau chiar analize punctuale, în funcție de zone și de nevoile locale.

„Economiile în administrație se pot face și prin reduceri de cheltuieli. Dar există un fetiș legat de datul oamenilor afară. Senzația mea este că cineva de la Guvern nici nu ia în calcul doar reducerile de cheltuieli în administrație, ci are o obsesie legat de datul oamenilor afară. Nu este atât de simplu, pentru că este vorba de funcționari publici și nu poți să îi dai afară peste noapte pentru că te poți trezi cu ei la ușă, să îi încadrezi din nou, în baza unor decizii de la instanță. Și este nevoie de măsuri complementare, dacă faci reduceri de personal în administrație: trebuie să aprobi facilități pentru sectorul privat, să poată să preia acest personal care ar putea rămâne fără loc de muncă. Nici nu este de mirare că nu s-a mai ajuns la o înțelegere între PNL și PSD în ceea ce privește tăierile din administrație.”, a precizat Cristi Rujan, senator al PSD Gorj.

