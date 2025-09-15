spot_img
14.2 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 15, 2025
Altele
    AcasăPoliticCristi Rujan, senator de Gorj: Economiile în administrație se pot face și...
    Politic

    Cristi Rujan, senator de Gorj: Economiile în administrație se pot face și prin reduceri de cheltuieli. Dar există un fetiș legat de datul oamenilor afară

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    9
    Cristinel Rujan

    Senatorul de Gorj, Cristi Rujan, reprezentant al PSD Gorj, susține că scăderea deficitului se poate face și doar prin reduceri de cheltuieli și nu obligatoriu prin reduceri de personal, când vine vorba de administrația publică locală. Există riscul apariției unor disfuncționalități și chiar blocaje, dacă va fi stabilit doar un procent de reducere, fără să fie elaborate criterii generale sau chiar analize punctuale, în funcție de zone și de nevoile locale.
    „Economiile în administrație se pot face și prin reduceri de cheltuieli. Dar există un fetiș legat de datul oamenilor afară. Senzația mea este că cineva de la Guvern nici nu ia în calcul doar reducerile de cheltuieli în administrație, ci are o obsesie legat de datul oamenilor afară. Nu este atât de simplu, pentru că este vorba de funcționari publici și nu poți să îi dai afară peste noapte pentru că te poți trezi cu ei la ușă, să îi încadrezi din nou, în baza unor decizii de la instanță. Și este nevoie de măsuri complementare, dacă faci reduceri de personal în administrație: trebuie să aprobi facilități pentru sectorul privat, să poată să preia acest personal care ar putea rămâne fără loc de muncă. Nici nu este de mirare că nu s-a mai ajuns la o înțelegere între PNL și PSD în ceea ce privește tăierile din administrație.”, a precizat Cristi Rujan, senator al PSD Gorj.

    Articolul precedent
    Gorjeni, la protestul din București
    Articolul următor
    Un primar va da afară asistenții personali dacă au loc reduceri de personal
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!