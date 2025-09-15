spot_img
    Gorjeni, la protestul din București

    Sindicaliştii din administraţia publică ies, astăzi, 15 septembrie a.c, în stradă, la București. Aceștia sunt nemulțumiți de deciziile guvernului, considerând că măsurile anunțate vor bloca întregul sistem. De la Gorj mai mulți angajați s-au alăturat protestatarilor, la solicitarea sindicatelor. Totodată, amintim că o parte din funcționarii din primăriile din județ au avut acțiuni spontane de protest prin suspendarea activității pe anumite segmente orare, conform unui calendar stabilit de sindicatele din administrația centrală și locală.

    Manifestația începe la ora 10.00, în Piața Victoriei, și se desfășoară până la ora 13:00.

    Ulterior, protestatarii pornesc în marș pe traseul Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.

    Între orele 14:00 și 15:00 are loc o adunare publică în fața Palatului Parlamentului.

    „În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizează sindicaliştii.

    Tot astăzi este programată o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

