Euro a câștigat în septembrie aproape 1 ban

Leul a avut în septembrie o evoluție mixtă față de principalele valute, influențată de nivelul aversiunii față de risc. Cursul euro a crescut față de sfârșitul lui august cu aproape 0,9 bani, dolarul a pierdut circa doi bani, francul elvețian a câștigat 0,25 bani iar lira sterlină a urcat cu aproape 1,6 bani.

Luna s-a încheiat cu o apreciere a mediei monedei unice de la 5,0783 la 5,0811 lei, consecință a creșterii cotațiilor la 5,079 – 5,083 lei.

Indicii ROBOR au coborât la noi minime față de data de 7 mai, imediat după publicarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale. Atunci BNR s-a confruntat cu o puternică presiune asupra cursului iar euro a atins un maxim de 5,1222 lei. Pentru a stopa mișcările speculative, care mizau pe atingerea pragului de 5,20 lei, banca centrală a aspirat leii din piața monetară și a vândut peste 8 miliarde de euro.

Creșterea dobânzilor interbancare au împins în sus IRCC, indicele în funcție de care se calculează rata creditelor ipotecare, care va urca în ultimul trimestru al acestui an la 6,06%, față de 5,55% în ultimele trei luni. La IRCC se adaugă marja băncilor comerciale care este de circa 2,5%. În primul trimestru al anului viitor se anticipează o valoare a indicelui de 5,70%, care se va retrage în perioada aprilie – iunie, după ce dobânzile interbancare s-au apropiat la sfârșitul acestei luni foarte mult de nivelul ratei de politică monetară practicată de BNR, care se situează la 6,5%.

În ultima ședință din septembrie, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,52 la 6,51%. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,67 la 6,66%, față de 6,53% în data de 7 mai. Indicele la 12 luni a alunecat de la 6,85 la 6,84%, față de 6,58% în 7 mai.

Euro se tranzacționa în culoarul 1,1712 – 1,1761 dolari iar media monedei americane a scăzut de la 5,4389 la 5,4253 lei.

Media francului elvețian a coborât de la 5,4389 la 5,4253 lei iar cea a lirei sterline de la 5,8217 la 5,8159 lei.

Metalul galben a atins în cursul nopții, pe segmentul asiatic al piețelor specializate un nou record de 3.872,50 dolari/uncie, după ce la începutul săptămânii a urcat până la 3.832,30 dolari/uncie. Marcarea profiturilor, care a urmat în Europa, a coborât uncia până la 3.792,40 dolari, astfel că prețul gramului de aur a scăzut de la 530,7520 lei la 528,0976 lei, evoluție la care a contribuit și deprecierea monedei americane.

Monedele din regiune se depreciau la 4,2692 zloți/euro, respectiv 391,11 forinți/euro.

Volatilitatea bitcoin s-a restrâns la 112.743 – 114.847 dolari iar cea a ether la 4.139 – 4.238 dolari.