Centru pentru recuperare neurologică și salină într-un oraș din Gorj

Orașul Bumbești-Jiu, din județul Gorj, se va dota cu un centru de recuperare medicală destinat pacienților care au suferit intervenții chirurgicale sau care se confruntă cu afecțiuni neurologice. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Constantin Bobaru, care a precizat că au fost alocate fondurile necesare pentru construirea și amenajarea centrului.

Viitorul complex va fi gestionat de Spitalul din Bumbești-Jiu, unitate medicală recunoscută pentru sistemul său de recuperare bine pus la punct. Centrul va oferi servicii integrate, inclusiv săli de kinetoterapie și fizioterapie, iar în incinta sa va funcționa și o salină, care va contribui la tratamentele pentru diferite afecțiuni respiratorii și neurologice.

Potrivit autorităților locale, serviciile centrului vor fi accesibile atât pacienților internați în spital, cât și celor care se adresează unității ca externi. Astfel, centrul va avea un rol dublu: va sprijini procesul de recuperare al pacienților spitalului și va răspunde nevoilor comunității din Bumbești-Jiu și zonele învecinate.

Primarul Constantin Bobaru a subliniat că acest proiect reprezintă o investiție importantă în sănătatea locală, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite în regiune. „Ne dorim ca pacienții să beneficieze de tratamente moderne, adaptate nevoilor lor, în apropierea locuinței”, a declarat edilul.

Spitalul din Bumbești-Jiu este deja apreciat pentru programele sale de recuperare medicală, iar construirea acestui centru va consolida poziția unității ca reper regional în domeniul reabilitării post-operatorii și neurologice. Proiectul vizează atât creșterea accesului la servicii specializate, cât și reducerea timpului de deplasare pentru pacienți care anterior ar fi fost nevoiți să se adreseze altor unități din județ.

