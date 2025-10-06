Senatorul de Gorj, Cristi Rujan, despre reforma administrației publice: „În primul rând trebuie să se stabilească ce se înțelege prin reforma administrației publice…”

Discuțiile privind reforma administrației publice continuă să stârnească reacții puternice pe scena politică. Senatorul PSD de Gorj, Cristi Rujan, a subliniat că demersurile actuale ale Guvernului riscă să fie reduse doar la o serie de concedieri, fără o fundamentare reală și fără o analiză funcțională a instituțiilor.

„În primul rând trebuie să se stabilească ce se înțelege prin reforma administrației publice pentru că, deocamdată, prim-ministrul înțelege că reforma înseamnă doar concedierea unor oameni.

O reformă veritabilă presupune stabilirea unui optim funcțional al fiecărei entități publice pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și a respecta legislația în vigoare, care stabilește o serie de obligații și competențe în sarcina fiecărei unități administrative, instituții sau autorități publice. Atunci când va fi stabilită schema minimă de personal necesară funcționării optime, cu acoperirea tuturor atribuțiilor stabilite de lege, pe domenii de activitate, se poate realiza și bugetul minim pentru cheltuieli de funcționare și de personal. Dintr-o altă perspectivă, având în vedere principiile descentralizării și deconcentrării, în ultimii zece-cinsprezece ani au fost translatate de la nivel central către unitățile administrativ-teritoriale sau către structurile deconcentrate mai multe competențe administrative, care nu au fost însoțite și de finanțarea aferentă, ceea ce a presupus un surplus de personal.

Unele primării au puțini angajați, poate sub nivelul organigramei optime, în timp ce altele au mărit artificial schema de personal și, în acest context, un anume procent aplicat tuturor, fără nici-un criteriu, va afecta buna funcționare a celor care au deja probleme de personal.”, a declarat Cristi Rujan, senator PSD Gorj.

Parlamentarul atrage atenția că, în lipsa unei analize detaliate, există riscul ca aplicarea unor măsuri uniforme la nivel național să afecteze negativ activitatea administrațiilor locale. În opinia sa, un proces autentic de reformă trebuie să pornească de la identificarea atribuțiilor reale, a nevoilor comunităților și a resurselor financiare disponibile.

Rujan a mai remarcat că în ultimii 10-15 ani, transferul de competențe de la nivel central către autoritățile locale nu a fost urmat de alocarea resurselor necesare. Acest lucru a dus la dezechilibre, unele instituții fiind suprasolicitate și subfinanțate, iar altele confruntându-se cu un aparat administrativ supradimensionat.

Astfel, discuțiile despre reforma administrației publice rămân în centrul dezbaterii politice, cu opinii divergente asupra modului în care trebuie să fie realizate schimbările pentru a asigura atât eficiența, cât și funcționalitatea instituțiilor publice.

