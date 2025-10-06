Echipa de baschet CSM Târgu Jiu, învinsă de formația din Rm. Vâlcea pe teren propriu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 4 octombrie, pe teren propriu, scor 74-95, cu CS Vâlcea 1924. Meciul a contat pentru runda a 2-a din Liga Națională de Baschet Masculin. În acest meci și-a făcut debutul și noul point guard al CSM Târgu Jiu, Marcus Aaron Evans. Americanul a fost și cel mai bun marcator al grupării gorjene, cu 21 de puncte.

CSM Târgu Jiu a avut parte de un nou test extrem de dificil, în fața unei echipe puternice, cu un lot extrem de valoros. Câștig de cauză a avut echipa din Vâlcea, care s-a impus în toate cele 4 secvențe ale meciului. Pe sferturi, scorul a fost 17-24, 15-19, 15-20, 27-32. Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au pus însă destule probleme echipei din Vâlcea, medaliată cu bronz în ediția precedentă de campionat. Chiar dacă s-au impus la 20 de puncte diferență, vâlcenii s-au întrebuințat serios pentru a obține victoria.

Față de partida din prima rundă, cu Oradea, jocul echipei din Târgu Jiu a arătat mult mai bine, semn că echipa începe să lege relațiile de joc, să se omogenizeze din mers, jucătorii se găsesc mai bine pe teren, energia este la cote bune, iar sosirea lui Marcus Evans pare a fi un pariu deja câștigat. Rămâne ca echipa să crească nivelul de joc în partidele următoare și să înregistreze și primul succes stagional.

CSM Târgu Jiu a început meciul cu următorul ”5”: Alexandru Berca, Ștefan Gribinic, Modibo Diaby, Lewis Djonkam și Collin Cooper.

Antrenor: „Jocul nostru nu a fost atât de rău“

Antrenorul Vanja Miljkovic spune că experința baschetbaliștilor vâlceni, lotul mult mai numeros și valoros al oaspeților a făcut diferența în acest meci: „Experiența jucătorilor și rosterul lor mai lung și-au spus cuvântul. Jumătate din echipa noastră nici nu a apucat să joace în Liga Națională și asta s-a văzut. Chiar dacă diferența a fost de 20 de puncte, jocul nostru nu a fost atât de rău. Am avut energie, și așa vrem să arătăm tot timpul. Trebuie să fim în formă bună tot sezonul. Nu am avut multe meciuri în presezon, dar asta nu este o scuză, dar ne folosim de aceste meciuri cu echipe puternice pentru a ne îmbunătăți jocul.”