Un deputat de Gorj, în delegaţia parlamentară, pentru discuții cu oficialii Congresului SUA

Deputat PSD Mihai Weber a participat în calitate de preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la întâlnirea cu delegaţia bipartizană din Congresul SUA.



” În calitate de preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională am făcut parte din delegaţia parlamentară a României la dejunul oficial oferit de Preşedintele Camerei Deputaţilor în onoarea unei delegaţii bipartizane din Congresul SUA.

În discuţiile cu omologii noştri, am subliniat că Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne unul dintre cei trei piloni ai politicii externe a României, alături de apartenența la NATO și UE România dovedind a fi un aliat puternic și devotat al SUA în cei 28 de ani de la semnarea sa. Am reiterat că prezența militară a SUA în România este crucială pentru menținerea unei poziții credibile de descurajare și pentru consolidarea apărării și securității Aliaților. Este, de asemenea, pentru opinia publică românească, cea mai vizibilă dovadă a angajamentului SUA față de securitatea RO/Flancul de Est. De asemenea, am primit asigurări de la delegaţia SUA că va face, la rândul său, eforturi pentru ca România să fie acceptată în programul Visa Waiver. Dejunul a constituit un bun prilej pentru discuţii bilaterale consistente şi constructive care vor fi reificate în vederea consolidării relaţiilor româno-americane”, a transmis Mihai Weber.