    Actualitate

    Grupurile energetice de la Termocentrala Turceni vor avea cărbune asigurat până la finalul anului

    Societatea Complexul Energetic Oltenia(CEO) a inițiat o procedură de achiziție publică pentru serviciile de transport feroviar al cărbunelui către Termocentrala Turceni, unul dintre principalele obiective energetice din România. Licitația, de tip deschis și desfășurată online, vizează asigurarea cantităților de cărbune necesare atât pentru funcționarea blocurilor energetice aflate în exploatare, cât și pentru completarea stocurilor de rezervă din depozitele centralei.
    Contractul, estimat la 5.005.700 lei(un milion de euro), va avea o durată de 3 luni, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru 26 septembrie 2025, ora 15:00. Prestarea serviciilor de transport feroviar se încadrează în codul CPV 60200000-0, care acoperă serviciile de transport feroviar de mărfuri.
    Prin intermediul acestei achiziții, Complexul Energetic Oltenia urmărește asigurarea aprovizionării continue a grupurilor energetice de la Turceni, element esențial pentru menținerea funcționării în condiții normale a instalațiilor și pentru stabilitatea producției de energie electrică. Lipsa unui transport constant de cărbune ar putea afecta operațiunile centralei și implicit livrările către rețeaua națională de energie.
    Complexul Energetic Oltenia SA, operator al Termocentralei Turceni, este responsabil pentru gestionarea aprovizionării cu combustibil a unităților energetice, fiind unul dintre cei mai importanți producători de energie pe bază de cărbune din România. Prin această procedură, se urmărește menținerea nivelului optim al stocurilor și asigurarea unui flux constant de energie pentru consumatorii industriali și casnici.

