miercuri, octombrie 1, 2025
    Sănătate

    Pe ce dă Spitalul din Motru peste un milion de euro

    Spitalul Orășenesc din Motru a reușit să își asigure resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor legate de achiziția medicamentelor destinate pacienților, garantând astfel continuitatea tratamentelor și accesul bolnavilor la terapiile de care au nevoie. Valoarea totală a finanțării depășește pragul de un milion de euro și acoperă o perioadă de 2 ani, ceea ce oferă stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește aprovizionarea unității medicale cu produse farmaceutice esențiale.
    În baza acestui demers, începând chiar din toamna acestui an, vor fi puse la dispoziția pacienților o gamă variată de medicamente, selectate în funcție de necesitățile tratamentelor curente, precum și de patologiile frecvent întâlnite în cadrul unității sanitare. Achizițiile vor fi structurate pe 29 de loturi distincte, fiecare vizând categorii diferite de produse farmaceutice. Această împărțire are rolul de a eficientiza procesul de achiziție, de a asigura transparența procedurilor și de a permite furnizarea continuă a medicamentelor necesare, fără întreruperi în stocuri.
    Pentru buna desfășurare a procesului de aprovizionare, spitalul va încheia un acord-cadru cu furnizorii desemnați în urma procedurilor legale de atribuire. Acest tip de contract oferă flexibilitate și siguranță, permițând ajustarea livrărilor în funcție de evoluția necesarului medical și de dinamica cazurilor tratate. Totodată, acordul-cadru reprezintă o garanție a faptului că unitatea medicală va dispune de medicamente în mod constant și la prețuri negociate, stabilite prin proceduri competitive.
    Pe lângă finanțarea destinată medicamentelor, Spitalul Orășenesc Motru beneficiază și de o alocare suplimentară, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziția de materiale sanitare de osteosinteză și implanturi ortopedice. Aceste produse sunt indispensabile în tratamentul pacienților care necesită intervenții chirurgicale ortopedice, în special în cazurile de fracturi complexe sau afecțiuni care impun utilizarea unor implanturi specializate.
    Prin această finanțare, unitatea medicală își propune să îmbunătățească atât calitatea actului medical, cât și condițiile de tratament pentru pacienți, reducând riscul de lipsă a materialelor esențiale în timpul intervențiilor și contribuind la scurtarea timpului de recuperare postoperatorie. Totodată, accesul constant la medicamente și la echipamente medicale de specialitate reprezintă o condiție fundamentală pentru menținerea unui nivel adecvat al serviciilor oferite comunității locale.

