Serviciu pentru colectarea animalelor moarte din gospodării

În curând va fi disponibil un serviciu de colectare, transport și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Gorj. În acest sens, Consiliul Județean Gorj a alocat un buget de aproape 500.000 de lei.

Realizarea activităţii de neutralizare va lua în considerare toate aspectele tehnice prevăzute de normele metodologice, incluzând colectarea, transportul şi eliminarea (incinerarea/coincinerarea) animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza judeţului Gorj, în conformitate cu perioada de aplicabilitate a Schemei de ajutor de stat pe teritoriul României (Cap. VI din HG 1218/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare).

„Prin referatul de necesitate nr. 18352 / 11.09.2025 întocmit de Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului și Transport Public Județean, s-a descris necesitatea inițierii unei proceduri de achiziție publică pentru încheierea unui contract de servicii. În vederea protejării mediului înconjurător (apă, sol) și a sănătății umane, Consiliul judeţean este obligat să gestioneze organizarea şi desfăşurarea activităţii de colectare , transport si neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și este responsabil de organizarea şi desfăşurarea procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de colectare, transport si neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi semnarea contractului, după caz, conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi în domeniul concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, pe baza listei cu speciile şi numărul de animale deţinute de crescătorii individuali, întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană Gorj, în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016. Conform adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 85354/22.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8146/25.04.2025, valoarea totală estimată a serviciilor de colectare, transport și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Gorj este de 490.000,00 lei fără TVA . Valoarea totală estimată pentru prestarea serviciilor în anul 2025 a fost stabilită pe baza costurilor maxime prevăzute la art.14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, respectiv: 2.940 lei/tonă și 3,280 lei/km, considerându-se că este necesar ca serviciul să fie realizat pentru o cantitate maximă estimată de animale moarte, de 153.279 kg, și pentru un număr maxim de kilometri, estimat, de 12.000 km (153.279 kg x 2.940 lei/tonă + 12.000 km x 3,280 lei/km = 450.640 lei + 39.360lei = 490.000,00 lei, valori fără TVA).”, conform CJ Gorj.

