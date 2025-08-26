spot_img
    Sănătate

    Un cunoscut spital din Gorj intră în renovare după un deceniu de așteptare

    Spital

    Un cunoscut spital din județul Gorj, mai exact Spitalul Orășenesc din Bumbești-Jiu, se pregătește să intre într-un amplu proces de renovare, după ce timp de 10 ani nu au mai fost realizate lucrări de modernizare semnificative. Decizia vine în urma constatării unei stări avansate de uzură a spațiilor interioare, iar conducerea unității medicale a stabilit că intervențiile sunt absolut necesare pentru a asigura condiții corespunzătoare pacienților și personalului medical.
    Lucrările vor fi demarate în perioada imediat următoare, termenul de finalizare fiind estimat la aproximativ două luni. În această perioadă, se va încerca menținerea programului obișnuit al spitalului, astfel încât activitatea medicală să fie cât mai puțin perturbată. Proiectul are un buget alocat de aproape 200.000 de lei, sumă provenită din fondurile proprii ale spitalului și din resurse financiare suplimentare puse la dispoziție de autoritățile locale.
    Conform planului de intervenție, lucrările presupun o serie de reparații curente și renovări care vizează toate spațiile spitalului. Vor fi realizate atât lucrări de reabilitare a pereților și tavanelor, cât și operațiuni de finisare și zugrăvire. Totodată, instalațiile existente vor fi verificate, iar elementele metalice – precum caloriferele și conductele – vor fi supuse unui proces de curățare și vopsire, pentru a îmbunătăți atât aspectul estetic, cât și funcționalitatea lor.
    „Deoarece se constată degradarea amenajărilor interioare care au fost executate acum aproximativ 10 ani se impune executarea de lucrări de reabilitare și de zugrăvire la nivelul tuturor spațiilor spitalului. Lucrările de reabilitare care se impun presupun: curățare pereți interiori și tavane, gletuire și finisare pentru vopsitorii cu vopsea în ulei și lavabilă, curățare și vopsire a caloriferelor și conductelor.”, conform Spitalului din Bumbești-Jiu.
    Această etapă de renovare vine într-un context în care tot mai multe unități sanitare din țară au nevoie de modernizări, infrastructura medicală fiind, în numeroase cazuri, depășită fizic și moral. La Bumbești-Jiu, reabilitarea are rolul de a îmbunătăți confortul pacienților internați, de a oferi un mediu de lucru adecvat pentru personalul medical și de a contribui la respectarea normelor igienico-sanitare.
    Autoritățile locale consideră că investiția, chiar dacă nu este una de foarte mare amploare, reprezintă un pas important spre asigurarea unor condiții mai bune.

